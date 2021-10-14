Hamsik Trabzonspor maçında yok mu, neden yok? Hamsik Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde forma giymeyecek mi, maçta niye yok? - Haberler
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Hamsik Trabzonspor maçında yok mu, neden yok? Hamsik Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde forma giymeyecek mi, maçta niye yok?

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Hamsik Trabzonspor maçında yok mu, neden yok? Hamsik Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde forma giymeyecek mi, maçta niye yok?

Son dakika gelen haberlere göre Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Bunun ardından vatandaşlar, Hamsik Trabzonspor maçında yok mu, neden yok? Hamsik Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde forma giymeyecek mi, maçta niye yok? merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Hamsik Fenerbahçe maçında yok mu, olmayacak mı? Hamsik TS-FB maçında neden yok, neden forma giymiyor, sakatlandı mı?

HAMSİK TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA YOK MU, NEDEN YOK, FORMA GİYMEYECEK Mİ?

Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Slovakya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren başarılı orta saha, kritik maçta riske edilmeyecek.

Slovakya formasıyla milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası bugün Trabzon'da MR'ı çekilen Marek Hamsik, Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ORTA SAHANIN PATRONU

Hamsik'ten gelen haber Trabzonspor'un planlarını bozdu. Orta sahanın patronu olan Slovak yıldızın yokluğunda Abdullah Avcı'nın nasıl bir kurguyla çıkacağı merak konusu oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Haber: Hamsik Trabzonspor maçında yok mu, neden yok? Hamsik Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde forma giymeyecek mi, maçta niye yok? - Haberler
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