Son dakika haberi: HAMİLEYKEN KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ASLIHAN'IN EŞİ: KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE AŞI OLMADI - Haberler
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Son dakika haberi: HAMİLEYKEN KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ASLIHAN'IN EŞİ: KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE AŞI OLMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: HAMİLEYKEN KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ASLIHAN'IN EŞİ: KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE AŞI OLMADI

Son dakika gündem haberine göre KOCAELİ'de 7 aylık hamile Aslıhan Kazın (28) koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de 7 aylık hamile Aslıhan Kazın (28) koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ümit Kazın (31), hamile eşinin, bebeğin zarar görebileceği düşüncesiyle aşı yaptırmadığını belirterek, 'Eşim, kulaktan dolma bilgilerden etkilendi. 'Olmayacağım' diyordu ve ben de ısrar etmedim. Geride iki öksüz bıraktı' dedi.

Gölcük ilçesinde yaşayan ve 4 yaşında bir kızları olan Aslıhan ve Ümit Kazın çifti, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. 7 aylık hamile Aslıhan Kazın, pozitif olduğunu öğrendikten 6 gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Aslıhan Kazın'ın durumu ağırlaşınca, karnındaki kız bebek sezaryenle alınıp kuvöze konuldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Aslıhan Kazın, önceki gün yaşamını yitirdi, dün de Derince ilçesinde toprağa verildi.

'EŞİM ÇOCUĞUNU GÖREMEDEN GÖZLERİNİ KAPATTI'

Gölcük'te bir fabrikada çalışan Ümit Kazın, "Bizim daha önceden de bir bebeğimiz düşmüştü. Koronavirüs sürecinde de çocuğumuza zarar gelmesin diye eşim aşıdan korktu. Aşı çocuğumuza zarar verir diye düşündü ve olmak istemedi. Ben birinci aşımı olmuştum, normalde ciğerlerimden hassas biriyim. Aşıdan sonra koronavirüse yakalandık, ciğerlerim hassas olduğu için aşının etkisi olduğunu düşünüyorum. Eşimde hiçbir ciğer rahatsızlığı yoktu ama virüs onun ciğerlerine tamamen bulaştı ve yenik düştü. Hamileliğinden ötürü ilaç da kullanamadı ve maalesef 7 aylık çocuğumuzu adılar. Çocuğumuz yaşıyor, şu an kuvözde ama maalesef eşim çocuğunu göremeden gözlerini kapattı" dedi.

'BAŞKASININ BÖYLE BİR ACI YAŞAMASINI İSTEMİYORUM'

Kimsenin böyle bir acı yaşamasını istemediğini ifade eden Ümit Kazın, 'Aşı, herkesin kendi tercihi ama şu anki aklımız olsa durum farklı olurdu. Takdiri Allah'a bırakıyoruz ama tedbiri almamız gerekiyor. Bir başkasının böyle bir acı yaşamasını istemiyorum. Eğer öleceksek de başımıza gelecekse aşıyı olalım da öyle ölelim. Öyle acı çekmektense böyle acı çekmek daha mantıklı, en azından bir şansınız olur. Baktığınız zaman insanlar inanmıyor, güvenmiyor. 'Nereden geldiğini bilmiyoruz, ne olacağını bilmiyoruz' diyor ama bunu profesörler, devlet başkanları, sağlık çalışanları tavsiye ediyor. Tavsiye ediyorsa bunu olmamız gerekiyor" diye konuştu.

'EŞİM KULAKTAN DOLMA BİLGİLERDEN ETKİLENDİ'

Eşinin çevresindeki insanlardan etkilendiğini belirten Ümit Kazın, şöyle konuştu:

"Eşim tamamen kulaktan dolma bilgilerden etkilendi. İnsanların yalan yanlış yönlendirmeleri, 'Acaba şöyle olur mu, böyle olur mu' diye söylenmeleri eşimi etkiledi. 'Aşı çocuğa zarar verebilir' denildi, 'ne olacağımız belli değil' denildi, 'ileride insanlara yan etkisi olacak ve bize zarar verecek' denildi. O nedenle tedirgin olduk. Eşim 'olmayacağım' diyordu ve ben de ısrar etmedim, 'olmayacağım' dedi ve olmadı. Daha sonra bu acı olay başımıza geldi maalesef. Geride iki öksüz bıraktı, kimsenin başına gelsin istemeyiz. Çünkü acımız çok derin bir acı.?

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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