"Hamilelerde Aşılanan ve Aşılanmayanlar Arasında Fark Büyük"

Corona virüsü salgınının hamile kadınları nasıl etkilediğine ilişkin VOA Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Emre Okyay, aşılanan ve aşılanmayan grup arasında büyük fark olduğunu söyledi

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