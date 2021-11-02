"Hamilelerde Aşılanan ve Aşılanmayanlar Arasında Fark Büyük" - Haberler
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"Hamilelerde Aşılanan ve Aşılanmayanlar Arasında Fark Büyük"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Corona virüsü salgınının hamile kadınları nasıl etkilediğine ilişkin VOA Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Emre Okyay, aşılanan ve aşılanmayan grup arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Corona virüsü salgınının hamile kadınları nasıl etkilediğine ilişkin VOA Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Emre Okyay, aşılanan ve aşılanmayan grup arasında büyük fark olduğunu söyledi

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