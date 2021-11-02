Hamile ölümlerinden etkilenip aşı oldu, bebeğini sağlıkla kucağına aldı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da hamile Nazlı Yıldız (37), aşı olmayan hamilelerin ölüm haberler inden etkilenerek aşı oldu. Hamileliğinin 38'inci haftasında oğlunu sağlıklı bir şekilde kucağına alan Yıldız, "Bebeğin durumu da gayet iyi. Rahat bir gebelik geçirdim. Hamilelere de kesinlikle aşı yaptırmalarını öneririm" dedi.

Antalya'da yaşayan Nazlı Yıldız, pandemi sürecindeki hamilelik dönemini, evinde izole bir şekilde geçirdi. Özellikle son dönemde aşı yaptırmayan hamilelerin ölümleriyle ilgili haberler i gördükten sonra tedirginlik yaşayan Yıldız, hamilelerin de aşılanmaya başlamasının ardından doktoru Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Sanhal'a danışarak, hamileyken koronavirüs aşısı oldu. Hamileliğinin 38'inci haftasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde oğlunu sağlıklı bir şekilde kucağına alan Nazlı Yıldız, 2'nci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

Yaz döneminde Covid-19 yoğun bakım ünitelerinin özellikle aşı olmayan hamile hastalarla dolu olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Cem Sanhal, "Havaların ısınmasıyla beklemediğimiz bir yoğunlukla karşılaştık. Maalesef kaybettiğimiz hamile hastalar da oldu. Bu hastaların hiçbirinde aşı yoktu. Bu da bizi ciddi anlamda üzüyor. Türkiye gibi aşıya ulaşımın çok rahat olduğu bir ülkede aşılama oranı özellikle gebe nüfusunda beklediğimizden çok daha az. Umarım hem kendilerini hem de bebeklerini aşı sayesinde bu enfeksiyondan uzak tutmayı gayret ederler" dedi.