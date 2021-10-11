Hamas'tan Mısır'a, İsrail'in Kudüs'e saldırılarını durdurması için dengeli müdahale talebi - Haberler
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Hamas'tan Mısır'a, İsrail'in Kudüs'e saldırılarını durdurması için dengeli müdahale talebi

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Hamas'tan Mısır'a, İsrail'in Kudüs'e saldırılarını durdurması için dengeli müdahale talebi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, başında bulunduğu hareketin, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'e saldırılarını durdurması için Mısır'dan dengeli bir müdahalede bulunmasını talebi ettiklerini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, başında bulunduğu hareketin, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'e saldırılarını durdurması için Mısır'dan dengeli bir müdahalede bulunmasını talebi ettiklerini açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin İsrail polisleri tarafından gözaltına alınan Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile serbest bırakılmasının ardından telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Heniyye'nin görüşmede, Şeyh Sabri'ye Mısır'daki yetkililerle Kudüs'e ilişkin yaptığı görüşmeden bahsettiği aktarılan açıklamada, Kudüs ilgili bu saygısızlığın durması için dengeli bir müdahale talebinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Heniyenin Mısır'dan talep ettiği dengeli müdahalenin ayrıntılarına dair bilgi verilmedi.

Durumların yeniden patlama noktasına gelmesi konusunda uyarıda bulunan Heniyye, "Şeyh Sabri'nin evinin baskına uğraması Kudüs'te bizim büyüklerimize, değerli alimlerimize saldırı olarak kabul edilir." ifadesini kullandı.

Heniyye, tüm Filistin halkının Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı, kimliği ve kutsiyetini savunma adına alimlerinin ve murabıtlarının arkasında durduğunu vurguladı.

İsrail polisleri, dün, sabahın erken saatlerinde Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenlemiş, kendisine İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) soruşturma tebligatını teslim etmişti. Batı Kudüs'teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinde 6 saat süren soruşturmada tutulan Şeyh Sabri daha sonra serbest bırakılmıştı.

Olayın ardından, verdiği hutbeler ile tarihi Filistin coğrafyasında bulunan camilerdeki vaaz ve irşat çalışmalarının "şiddete yol açtığı" gerekçesiyle Şeyh Sabri'nin bir hafta süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezasına çarptırıldığı aktarılmıştı.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
İsrail polisinden Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın

İsrail polisinden Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın
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Haber: Hamas'tan Mısır'a, İsrail'in Kudüs'e saldırılarını durdurması için dengeli müdahale talebi - Haberler
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