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Hamas, İsrail'in Afrika Birliği gözlemciliği kararının, liderler zirvesine ertelenmesinden memnun

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Hamas, İsrail'in Afrika Birliği gözlemciliği kararının, liderler zirvesine ertelenmesinden memnun

Hamas, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye kabul edilmesi konusunun, şubat ayında yapılacak liderler zirvesinde ele alınması kararını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye kabul edilmesi konusunun, şubat ayında yapılacak liderler zirvesinde ele alınması kararını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendirdi.

Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Basim Naim, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu kararın "doğru yönde atılmış bir adım" olduğunu belirten Naim, bu kararın, Filistin halkına dost olan ülkelerin çabası sayesinde alındığını vurguladı ve duydukları memnuniyeti ifade etti.

Naim, liderler zirvesinde, Afrika kıtasının ırkçılık ve sömürgeyle mücadele geçmişiyle uyumlu olacak şekilde, İsrail'e gözlemci üye statüsü verilmemesi yönünde karar alınarak bu meselenin nihai şekilde çözülmesini temenni ettiklerini aktardı.

Hamaslı yetkili ayrıca Filistin yönetiminden, İsrail'in Afrika Birliğine üye olmasına engel olmak için diplomatik çalışmalarını yoğunlaştırmasını istedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra, Afrika Birliği Yürütme Konseyinin 14-15 Ekim'deki toplantılarında, Cezayir ve Nijerya'nın konunun şubat zirvesine ertelenmesi teklifinin değerlendirildiğini ve Afrika ülkeleri dışişleri bakanlarının çoğunun da bunu kabul ettiğini belirtmişti.

İsrail'in gözlemci üye kabul edilmesi

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz'da İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurdu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütü (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak Afrika Birliğine (AfB) dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, şimdiye kadar İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

Komisyonun aldığı karara karşı çıkan devletlerin şubat ayındaki liderler zirvesinde konuyu gündeme taşıyarak, karardan geri adım atılmasına çalışacağı tahmin ediliyordu.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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