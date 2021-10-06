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Hamas, İslam alemine, İsrail'le muhtemel yeni normalleşme anlaşmalarını engelleme çağrısında bulundu

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Hamas, İslam alemine, İsrail'le muhtemel yeni normalleşme anlaşmalarını engelleme çağrısında bulundu

Hamas Hareketi, Arap ve Müslüman liderlerin yanı sıra İslam alemindeki kanaat önderlerine İsrail'le yapılabilecek herhangi bir yeni normalleşme anlaşmasına engel olma çağrısı yaptı.

Hamas Hareketi, Arap ve Müslüman liderlerin yanı sıra İslam alemindeki kanaat önderlerine İsrail'le yapılabilecek herhangi bir yeni normalleşme anlaşmasına engel olma çağrısı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ülkesinin hükümeti Arap ülkeleriyle yeni normalleşme anlaşmaları imzalamak üzere olduğu açıklaması üzerine Hamas'tan da konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada, Lapid'in sözleri üzerine gündeme gelen İsraille yeni normalleşmeler konusunda uyarıda bulundu.

Zuhri, ABD yardımıyla İsrail'in, Arap ülkeleriyle yeni normalleşme anlaşmaları imzalamasına yakın olduğu açıklamasını endişeyle karşıladıklarını belirtti.

İsrail'le yapılacak normalleşmelerin yıkıcı etkileri olacağını kaydeden Zuhri, Hamas'ın, Arap ve Müslüman liderlerinin yanı sıra İslam alemindeki kanaat önderlerine İsrail'le yapılabilecek herhangi yeni bir normalleşmeye engel olma çağrısı yaptığını vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan'dan sonra "adını açıklayamayacağı" bazı ülkelerle de normalleşme anlaşmaları sürecinde olduğunu söylemişti.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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