Hamas: Filistinli tutukluların serbest kalması için her türlü bedeli ödemeye hazırız - Haberler
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Hamas: Filistinli tutukluların serbest kalması için her türlü bedeli ödemeye hazırız

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Hamas: Filistinli tutukluların serbest kalması için her türlü bedeli ödemeye hazırız

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların özgürlüğüne kavuşması için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların özgürlüğüne kavuşması için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Mısır'ın başkenti Kahire'de, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi'nin eşi Fedva Bergusi ile görüştü.

Görüşmede Heniyye, Filistinli tutukluların serbest kalmasının, Hamas'ın önceliklerinin başında yer aldığını ve bu uğurda her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını belirtti.

Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki İkinci İntifada'da da önemli rol oynayan Mervan el-Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail mahkemesi, Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 200'ü çocuk 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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