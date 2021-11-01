Hamas: Cezayir'in Filistin'e destek vererek İsrail'le normalleşmeyi reddeden tutumunu takdir ediyoruz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cezayir'in Filistin davasını destekleyen ve İsrail'le normalleşmeyi reddeden tutumundan kıvanç duyduklarını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Cezayir'in Fransız sömürgesine karşı 1 Kasım 1954'te başlattığı Kurtuluş Devrimi'nin 67. yıl dönümü dolayısıyla Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a mesaj gönderdi.

Heniyye mesajında, "Cezayir'in Filistin halkının direnişini ve adil davasını daima destekleyen ve İsrail'le normalleşmeyi reddeden tarihi ve onurlu tutumunu takdir ediyor, bundan kıvanç duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

Filistin halkının, Cezayir'in, Fransız sömürgesine karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesinden onur duyduğunu kaydeden Heniyye, şunları kaydetti:

"Cezayir halkı, ülkelerini sömürgeden kurtarmak ve bağımsızlığa kavuşmak için kanlarını ve canlarını feda eden kahraman şehitleri anarak bu büyük yıl dönümünü kutlamaktadır. Filistin halkı da topraklarının özgürleştirilmesi, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin geri dönüşü gibi haklı mücadelesinde bu devrimden ilham almaktadır."

İsrail geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas yönetimleriyle ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmalar imzalamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ise "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." demişti.

Fransa'nın Afrika'daki kara lekesi: "Cezayir sömürge dönemi"

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Fransa'nın kanlı yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, 8 yıl süren ve 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu, Arap ve İslam coğrafyasında istiklali için en ağır bedel ödeyen ülke olarak öne çıktı.

Paris yönetimi, Cezayir topraklarında 1960-1966 yıllarında 17 nükleer bomba denemesi yaptığını savunurken, Cezayir makamları ise bu sayının 57 olduğunu belirtiyor.

Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor.

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