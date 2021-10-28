Hamas, Batı Şeria'daki yerleşim projelerine karşı direnişi artırma çağrısında bulundu

Hamas Hareketi, işgal altındaki Batı Şeria'da artan İsrail yerleşim projelerine karşı direnişi artırma çağrısı yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail makamlarının Batı Şeria'da 3 bin 144 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Direnişi artırma çağrısı yapan Kasım, İsrail'in kararını "gerçek bir savaş suçu" olarak değerlendirirken, bu onayın "yerli nüfusun yerinden edilmesi ve toprakların ele geçirilmesi yoluyla Filistin varlığına karşı açık Siyonist savaşın devamı" olduğunu söyledi.

Alının son kararın da İsrail yönetimlerinin genel genişlemeci tutumuna uygun olduğunu ifade eden Kasım, Filistin yönetimine de yasadışı yerleşimcilere güvenlik sağlayan İsrail'le güvenlik için koordinasyon sağlamayı durdurma çağrısında bulundu.

Filistin, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesini onaylamasını kınamıştı.

İsrail yönetimi, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesini onaylamıştı.

Bu kararla İsrail, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yasa dışı konut inşasına onay vermiş oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

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