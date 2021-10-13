Hamas: AB, UNRWA'ya destek için müfredattaki Filistin'e ait terimlerin değiştirilmesini şart koşuyor

Hamas, Avrupa Birliği'nin (AB), Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) verdiği yıllık desteği, müfredatta Filistin'e ait terminolojinin kullanımına yönelik kısıtlamayla ilişkilendirdiğini açıkladı.

Hamas'ın Mülteci İşleri Dairesi yaptığı yazılı açıklamada, Filistin meselesinin tarihsel anlatısını tahrif etmeyi ve gelecek nesillerin farkındalığına darbe indirmeyi amaçladığını belirttiği bu girişimi kınadı.

Müfredatta Filistin terminolojisine yönelik kısıtlamanın, Filistin halkının toplumsal hafızasına, tarihi haklarına ve değişmez değerlerine açık bir saldırı olduğu kaydedildi.

Girişimin, UNRWA'ya mali açıdan şantaj yapan ABD'nin diktelerine boyun eğerek Filistinli mültecilere ve geri dönüş haklarına karşı düzenlenen kışkırtma kampanyalarının bir parçası olduğu aktarıldı.

AB'den "sömürgecilik" şeklinde nitelendirdiği bu uygulamadan vazgeçmesini isteyen Hamas, UNRWA'ya da bütçesine destek için sunulan şartları reddetmesini ve Filistin hükümeti ile eğitim-öğretim birimlerinin onayladığı müfredata bağlı kalması çağrısında bulundu.

Açıklamada, AB'nin şart koştuğu kaydedilen müfredattaki değişikliklere ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Ancak UNRWA'daki Arap Çalışanlar Birliği, UNRWA öğretmenleri tarafından hazırlanan elektronik eğitim materyallerinde 1948'den beri işgal edilen Kudüs, Yafa, Hayfa ve Akka gibi Filistin şehirlerinin isimleri gibi bazı terimler ile "cihad" ve "mücadeleyi" içeren Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kullanımının yasaklanmaya başladığını belirtti.

AB ve UNRWA'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

AB, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, UNRWA'ya sağlanan yıllık mali yardımı oluşturduğunu, Ajansa 92 milyon avroluk mali katkı yapacağını duyurmuştu.

Filistinli gruplar daha önce de ABD'nin UNRWA'yla yaptığı "şartlı destek" anlaşmasına tepki göstermişti.

ABD ile UNRWA arasındaki anlaşma

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Nisan'da, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, başlatılacak yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) programları için 10 milyon dolar ve UNRWA programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.

Washington ve UNRWA, 15 Temmuz'da kurumun faaliyetlerine ABD'nin destek vermesini içeren ancak bazı şartları olan bir anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşmanın, "UNRWA hizmetini alanların tarafsız olma yükümlülüğünü" içerdiği, yani hizmeti alan mültecinin Filistinli gruplara mensup olmaması gerektiği belirtiliyor.

Filistinliler, hizmetin "tarafsızlık" şartıyla sunulmasını ise "UNRWA'nın istihbarat çalışması ve saha araştırması yapması anlamına gelebileceği" şeklinde yorumluyor.