Hama Katliamı'nın kilit ismi Rıfat Esed'in 37 yıl sonra Şam'a döndüğü ileri sürüldü - Haberler
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Hama Katliamı'nın kilit ismi Rıfat Esed'in 37 yıl sonra Şam'a döndüğü ileri sürüldü

AA / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel
Hama Katliamı'nın kilit ismi Rıfat Esed'in 37 yıl sonra Şam'a döndüğü ileri sürüldü

Fransa'da kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamaktan 4 yıl hapis cezası onanan, Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'in 37 yıl aradan sonra Şam'a döndüğü iddia edildi.

Fransa'da kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamaktan 4 yıl hapis cezası onanan, Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'in 37 yıl aradan sonra Şam'a döndüğü iddia edildi.

Suriye'de Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Vatan Gazetesi, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in, Fransa'da hapis cezası onanan amcası Rıfat Esed'in Suriye'ye dönüşüne onay verdiğini ileri sürdü.

Gazetenin haberinde, dün 37 yıl sonra Şam'a dönen Rıfat Esed'in Suriye'de rejim içerisinde herhangi bir görev üstlenmeyeceği belirtildi.

Paris Temyiz Mahkemesi, Paris Ceza Mahkemesinin Rıfat Esed'e 1996-2016 döneminde kamuya ait fonları kötüye kullandığı ve kara para akladığı gerekçesiyle verdiği 4 yıl hapis cezasını 9 Eylül'de onamıştı.

Mahkeme, duruşmaya katılmayan Esed'in, Fransa'daki mal varlıklarına da el koyma kararı almıştı

Rıfat Esed, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulundu. Amca Esed'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Paris Ceza Mahkemesi, 17 Haziran 2020'de Esed'e 4 yıl hapis cezası vermiş, Esed'in avukatı bu karara itiraz etmişti.

Avrupa'da çok sayıda lüks emlak sahibi

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esed hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Rıfat Esed'in Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlakin sahibi olduğu biliniyor.

Fransa'da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, amca Esed'in 100 milyon avroyu aşan servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.

Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı'nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2-28 Şubat 1982'de gerçekleşen katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin kişiden haber alınamadı.

Katliamdan, rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esed sorumlu tutuluyor.

Hama Katliamı'ndan 2 yıl sonra Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed'i devirmeye çalışmış ve Suriye'den sürülmüştü.

84 yaşındaki Esed'in dönem dönem Paris, Londra ve İspanya'nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.

AA / Ethem Emre Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hama Katliamı'nın kilit ismi Rıfat Esed'in 37 yıl sonra Şam'a döndüğü ileri sürüldü - Haberler
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