Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde, sahneye giren köpek koro şefinin yanından ayrılmadı - Haberler
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Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde, sahneye giren köpek koro şefinin yanından ayrılmadı

AA / Organizasyon Şirketi - Haberler | Güncel

Konserden görüntüler Sahneye giren bir sokak köpeğinin Koro Şefi Gennadiy Saçenyuk'un yanında durması İZMİR - Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği turne kapsamında İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda konser verdi.

İZMİR (AA) - Konserden görüntüler

Sahneye giren bir sokak köpeğinin Koro Şefi Gennadiy Saçenyuk'un yanında durması İZMİR - Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği turne kapsamında İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda konser verdi. Bu sırada sahneye giren bir sokak köpeği, Koro Şefi Gennadiy Saçenyuk'un yanından ayrılmadı.

Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde, sahneye giren köpek koro şefinin yanından ayrılmadı

Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde, sahneye giren köpek koro şefinin yanından ayrılmadı

Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde, sahneye giren köpek koro şefinin yanından ayrılmadı

Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde, sahneye giren köpek koro şefinin yanından ayrılmadı
AA / Organizasyon Şirketi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde, sahneye giren köpek koro şefinin yanından ayrılmadı - Haberler
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