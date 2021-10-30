Haluk Levent, Ordu'da Cumhuriyet Konseri'nde sahne aldı
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Kültür Sanat
Sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ordu'da konser verdi.
ORDU (AA) - Sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ordu'da konser verdi.
Levent, Altınordu Belediyesi tarafından 19 Eylül Stadı'nda organize edilen Cumhuriyet Konseri'nde sevenleriyle buluştu.
Müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde Levent, sevilen şarkılarının yanı sıra bazı türküleri de seslendirdi.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Levent'e çiçek takdim ederek herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Konser, Haluk Levent'in seslendirdiği İzmir Marşı ile sona erdi.
AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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