Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 50 'si tamamlandı - Haberler
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Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 50 'si tamamlandı

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 50'sine yakını tamamlandı.

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 50'sine yakını tamamlandı.

Yapımına 2019 yılında başlanan proje kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar devam ediyor. 153 kilometre uzunluğundaki çift hatlı projede yer alan 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları sürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, hızlı tren şantiyesinde incelemede bulundu.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, toplam uzunluğu 229 kilometre olan Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kısmın yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığını belirtti.

Proje tamamlandığında Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahatin süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 6,5 saatten 2,5 saate düşeceğinin altını çizen İba, şunları kaydetti:

"Tamamen çevre dostu olarak devam eden projemizde ilk günden itibaren doğal yaşama saygı duyularak canlılara zarar vermeden çalışılıyor. Demir yolu projemiz Avrupa'yı Asya'ya bağlayan konumu nedeniyle özellikle ticaretin odak noktası olacak sadece Edirne'ye değil bölgeye de Türkiye'ye de katma değer sağlayacak ekonomik, sosyal, kültürel gelişimi de destekleyecektir. Projemiz bittiğinde trenlerimiz çok daha hızlı olacak."

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 50 'si tamamlandı

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 50 'si tamamlandı

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 50 'si tamamlandı

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 50 'si tamamlandı

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 50 'si tamamlandı
AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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