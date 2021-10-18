Halk Yerli As¸ı 'Turcovac' Hakkında Ne Du¨s¸u¨nu¨yor? - Haberler
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Halk Yerli As¸ı 'Turcovac' Hakkında Ne Du¨s¸u¨nu¨yor?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Faz-3 çalışmaları son aşamaya gelen yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışmalar başlatıldı.

Faz-3 çalışmaları son aşamaya gelen yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışmalar başlatıldı.

Halk Yerli As¸ı 'Turcovac' Hakkında Ne Du¨s¸u¨nu¨yor?
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak

Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TURKOVAC'ın hayata geçmesiyle elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız.'

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC'ın hayata geçmesiyle elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız."

 Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi
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