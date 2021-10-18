Halk Yerli As¸ı 'Turcovac' Hakkında Ne Du¨s¸u¨nu¨yor?
Faz-3 çalışmaları son aşamaya gelen yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışmalar başlatıldı.
Faz-3 çalışmaları son aşamaya gelen yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışmalar başlatıldı.
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Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak
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