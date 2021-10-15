Halk otobüsü belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı - Haberler
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Halk otobüsü belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Halk otobüsü belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Gaziantep'te, bir halk otobüsünün kırmızı ışıkta duran belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu 9 yolcu yaralandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, bir halk otobüsünün kırmızı ışıkta duran belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu 9 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Yaprak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet E. idaresindeki 27 H 0083 plakalı halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Özer B. kontrolündeki 27 ABY 368 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsünde bulunan yolcular araç içerisinde savrularak yere düştü.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ambulansla kazada yaralanan 9 yolcu kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Halk otobüsü belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Halk otobüsü belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Halk otobüsü belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Halk otobüsü belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Halk otobüsü belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Halk otobüsü belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı

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