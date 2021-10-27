Halk 'Büyükelçi' Krizini Nasıl Yorumladı? - Haberler
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Halk 'Büyükelçi' Krizini Nasıl Yorumladı?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Halk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi çıkışı hakkında ne düşünüyor?

Halk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi çıkışı hakkında ne düşünüyor? Açıklamayı doğru buluyor mu? VOA Türkçe, İstanbullular'a konu hakkındaki düşüncelerini sordu

Halk 'Büyükelçi' Krizini Nasıl Yorumladı?
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı.
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