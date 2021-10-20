Halı sahanın filesine takılan kumru kuşu kurtarıldı

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde halı sahanın üstündeki fileye takılan Kumru kuşu itfaiyenin yardımıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesindeki bir halı sahanın üstündeki fileye bir kuşun takıldığını gören işletme sahipleri Doğa Koruma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Fileye takılan kuş, kurulan merdiven yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kanadında yüzeysel yaralanma bulunan Kumru kuşu, tedavisi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesine teslim edildi. Kuşun burada yapılacak rehabilitasyon süreci sonrasında tekrar doğaya salınacağı öğrenildi. - AYDIN