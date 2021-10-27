Halaya gasp tuzağına 2 tutuklama

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişi geceleyin halasının evine arkadaşını götürüp 'bıçak zoruyla parasını gasp ettikleri' iddiasıyla arkadaşı ile birlikte tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanede çalışan E.Ç. (27), arkadaşı O.G. (20) ile kiraladığı araçla halası H.B.'nin (66) evinin yanına gitti. E.Ç. çalıştığı hastaneden aldığı sargı bezini ve cerrahi eldiveni O.G.'ye verdi. O.G. de yüzünü sargı bezi ile kapatıp eline de cerrahi eldiven taktı. Gece yarısı H.B.'nin evine giren O.G. bıçak çekerek, "Siz Almancısınız. Sizde çok para var" diye para gasp etti. İddiaya göre, O.G. gasp ettiği parayı da E.Ç.'ye verdi. E.Ç. de bir bankanın ATM'sinden hesabına yatırdı.

E.Ç. ve O.G. olaydan sonra kayıplara karıştı. Olay polise haber verildi. Samsun polisi olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak iz sürüp E.Ç. ve O.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç., "Ben olay günü elde ettiğim parayı E.Ç.'ye verdim. E.Ç. parayı kendi hesabına yatırdı. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

E.Ç. ise "O.G.'nin verdiği ifadeyi kabul etmiyorum. Olay günü alkollüydüm. Hastaneden aldığım sargı bezi ve eldiveni O.G.'ye verdim. Ancak kullandığını görmedim. Atılı suçun kim tarafından işlendiğini bilmiyorum. Suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" diye konuştu.

Nöbetçi mahkeme E.Ç. ve O.G.'nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan E.Ç. ile O.G. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN