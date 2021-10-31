Hakurk bölgesindeki çatışmada şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakurk bölgesindeki çatışmada şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
Hakurk bölgesindeki çatışmada şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin (24) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

HAKKARİ (DHA) - IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin (24) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyideki Hakurk bölgesinde yol emniyeti görevi icra ederken bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çitçi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Çiftçi'nin cenazesi, ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülerek, buradan da memleketine uğurlandı.


Hakurk bölgesindeki çatışmada şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Hakurk bölgesindeki çatışmada şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Hakurk bölgesindeki çatışmada şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Hakurk bölgesindeki çatışmada şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Hakurk bölgesindeki çatışmada şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title