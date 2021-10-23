Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Döşemealtı Merkez Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda hakkında 11 adet suç kaydı bulunan ve Vergi Usul Kanuna Muhalefet Suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 75 gün hapis cezası bulunan D. Y isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

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