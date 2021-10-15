Hakkarili esnaftan Edirne'ye kardeş esnaf ziyareti - Haberler
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Hakkarili esnaftan Edirne'ye kardeş esnaf ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hakkarili esnaftan Edirne'ye kardeş esnaf ziyareti

Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği'nin İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "Anadolu'nun Ahisiyiz Dört Bir Koldan Türkiye'yiz" projesi kapsamında Hakkarili esnaf, Edirne'ye kardeş esnaf ziyaretinde bulundu.

EDİRNE (İHA) - Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği'nin İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "Anadolu'nun Ahisiyiz Dört Bir Koldan Türkiye'yiz" projesi kapsamında Hakkarili esnaf, Edirne'ye kardeş esnaf ziyaretinde bulundu.

Bünyesinde Ahi Enstitüsü'nü barındıran Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği'nin İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "Anadolu'nun Ahisiyiz Dört Bir Koldan Türkiye'yiz" projesi kapsamında Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'den Muğla'ya kadar esnaf ve sanatkarlar karşılıklı olarak esnaf kardeşlerini ziyaret ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde marangozluk yapan Halis Atabak da Edirne'de kardeş esnaf olarak seçilen Edirne Kahveciler ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Hakan Gönay ile düzenlenen toplantıda buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının Ahilik Yılı ilan edilmesi nedeniyle ayrıca önemli bir anlam taşıyan proje kapsamında Hakkari'nin tanınmış eşrafından Remzi Çiçek ile beraber Edirne'ye gelen ve 30 yıldır kardeşiyle beraber marangozluk yapılan Halis Atabak, Gönay'a çini işlemeli bir tabak hediye etti. 2021 yılında Hakkari'de yılın ahisi seçilen Atabak, "Hakkari'den Edirne'nin esnaf ve sanatkara kardeşlik ziyareti yapmaya geldik. Bolca selam getirdik" dedi.

Atabak, kardeşlik duygularının pekişmesinde Ahilik kültürünün büyük önem taşıdığını ve esnaf sanatkarın bu anlamda büyük vazife gördüğünü belirtti. Projenin Hakkari Valiliği ve Hakkari Üniversitesi tarafından da desteklendiğini belirten Halis Atabak, "Serhat şehri Edirne'yi ve Selimiye Camii'ni görmenin heyecanı içindeyim" diye konuştu. - ANKARA

Hakkarili esnaftan Edirne'ye kardeş esnaf ziyareti

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Haber: Hakkarili esnaftan Edirne'ye kardeş esnaf ziyareti - Haberler
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