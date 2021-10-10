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Hakkari Valiliğinden 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hakkari Valiliğinden 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' açıklaması

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Babuş Tepe bölgesi "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Babuş Tepe bölgesi "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristle mücadele harekatı kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyon devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere Şemdinli ilçesi Babuş Tepe'de konuşlu birliklerin sorumluluk sahasında yer alan bölgelerde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir. Bu tedbirler doğrultusunda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi hükmü gereğince belirtilen bölgeler 9-23 Ekim 2021 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir" denildi. - HAKKARİ

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