Hakkari kırsalında toprağa asit anhidrit gizlediği belirlenen 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hakkari kırsalında toprağa asit anhidrit gizlediği belirlenen 5 şüpheli yakalandı

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari kırsalında toprağa asit anhidrit gizlediği belirlenen 5 şüpheli yakalandı

Yüksekova ilçesinde toprağa 200 litre asit anhidrit gömerken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde toprağa 200 litre asit anhidrit gömerken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 200 litre asit anhidriti toprağa gizlemeye çalışan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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