Hakkari kırsalında kayalık alana gizlenmiş mühimmat ele geçirildi - Haberler
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Hakkari kırsalında kayalık alana gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari kırsalında kayalık alana gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalık alana gizlenmiş mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda kayalık alana gizlenmiş mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyonda kayalık alana gizlenmiş, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen 120 milimetrelik havan mühimmatı, 60 milimetrelik 3 havan mühimmatı, antitank roketatar mühimmatı, 14,5 milimetrelik 47 doçka mühimmatı, 12,7 milimetrelik 105 uçaksavar mühimmatı, 17 havan mühimmatı hassas tapası, 25 kilogram amonyum nitrat, 20 metre elektrik kablosu, 5 koli bandı ve 3 demir boyası ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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