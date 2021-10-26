Yüksekova kırsalında 60 kilo eroin ele geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama faaliyetinde 60 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama faaliyetinde 60 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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