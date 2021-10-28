Hakkari'deki törenin ardından şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı

HAKKARİ (DHA) - IRAK'ın Kuzeyi'nde teröristlerce döşenen el yapımı patlayının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın (29) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

IIrak'ın Kuzey'indeki Kirkarsi bölgesinde, mağara araması sırasında, teröristlerce önceden araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muhammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı. Şehit Uzman Çavuş Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Çalışkan'ın cenazesi, ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürüldü, buradan da memleketi Samsun'un Havza ilçesine uğurlandı.