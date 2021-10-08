Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

DİYARBAKIR (DHA) - HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 18'inci haftada da sürdürdü. 12 ailenin katıldığı eyleme bu hafta Diyarbakır'dan gelen aileler de destek verdi.

Hakkari'de çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 18'inci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. 12 ailenin katıldığı eyleme bu hafta Diyarbakır'dan gelen 17 aile de destek verdi.

Oğlu Ramazan Üçdağ için nöbette olduğu Diyarbakır'dan Hakkari'deki ailelere destek için gelen Mevlüde Üçdağ da çocukları için eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Nasıl götürmüşseniz, öyle de getirin. Evlatlarımızı niçin götürüp dağa, taşa mahkum etmişsiniz? Evlatlarımız için eylemimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.