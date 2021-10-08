Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek - Haberler
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Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 18'inci haftada da sürdürdü.

DİYARBAKIR (DHA) - HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 18'inci haftada da sürdürdü. 12 ailenin katıldığı eyleme bu hafta Diyarbakır'dan gelen aileler de destek verdi.

Hakkari'de çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 18'inci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. 12 ailenin katıldığı eyleme bu hafta Diyarbakır'dan gelen 17 aile de destek verdi.

Eyleme katılan Leyla Çiftçi, Diyarbakır'dan kendilerine destek için gelen ailelere teşekkür etti. Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

OĞLUNA KAVUŞAN ANNE DE EYLEME DESTEK VERDİ

Diyarbakır'dan Hakkari'deki ailelere destek için gelen Ayşegül Biçer ise, "3 yıl önce dağa kaçırılan oğlum Mustafa Biçer'e kavuştum. Oğluma kavuştum ama, eylemime devam ediyorum. Eylemde olan diğer ailelerin de çocuklarına kavuşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Oğlu Ramazan Üçdağ için nöbette olduğu Diyarbakır'dan Hakkari'deki ailelere destek için gelen Mevlüde Üçdağ da çocukları için eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Nasıl götürmüşseniz, öyle de getirin. Evlatlarımızı niçin götürüp dağa, taşa mahkum etmişsiniz? Evlatlarımız için eylemimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.


Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

Hakkari'deki evlat eylemine Diyarbakır'daki annelerden destek

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri
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