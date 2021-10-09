Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda geçişler başladı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda geçişler başladı.

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda geçişler Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılıyor.

Yaptırdıkları Kovid-19 testi negatif çıkan İranlılar, kontrollerin ardından gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yapıyor.

İlçe sakinlerinden Abdullah Dağdeviren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esendere Sınır Kapısı'nın bölge ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan sınır kapısının yeniden hizmete girmesinin memnuniyet verici bir gelişme olduğunu dile getiren Dağdeviren, "Birçok vatandaş bu kapıdan ekmek yiyor. İnşallah bu kapı bir daha kapanmaz" dedi.