Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Kış mevsimin çetin geçtiği Hakkari'de, yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.
HAKKARİ (AA) - Kış mevsimin çetin geçtiği Hakkari'de, yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar dolayısıyla kentin çevresindeki dağlar ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Yağış sonrası 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nda güzel görüntüler oluştu.
AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri
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