Sulama havuzuna düşen ayı yavruları kurtarıldı - Haberler
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Sulama havuzuna düşen ayı yavruları kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sulama havuzuna düşen iki ayı yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sulama havuzuna düşen iki ayı yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Boğazköy köyünün Sersılte mezrasında iki ayı yavrusunun sulama havuzuna düştüğünü fark eden köy sakinleri, durumu belediyeye bildirdi.

Bunun üzerine köye giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ayı yavrularını ip ve merdiven yardımıyla bulundukları yerden çıkardı.

Ayı yavruları tekrar doğaya salındı.

Sulama havuzuna düşen ayı yavruları kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen ayı yavruları kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen ayı yavruları kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen ayı yavruları kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen ayı yavruları kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen ayı yavruları kurtarıldı
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