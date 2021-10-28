HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de Şehit Çalışkan için tören düzenledi

-EYP üzerine düşen asker şehit oldu

HAKKARİ - Hakkari Kirkarsi tepede bulunan kayalık zeminde ayağının kayması sonucu EYP'ye basarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı harekat komutasında bulunan 7.'nci Hudut 1.'nci Komando Tabura Kirkarsi tepede bulunan unsurlarca mağara aramasına müteakip emniyet mevzilerinin işgali sırasında P. Uz. Çavuş Harun Çalışkan kayalık zeminde ayağının kayması sonucu EYP'ye basarak olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Sel için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Özgeçmişi okunan şehit asker Harun Çalışkan, daha sonra dualar eşliğinde askeri helikopter ile memleketi Samsun'a uğurlandı. Şehidin evli olduğu belirtildi.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve askerler katıldı.