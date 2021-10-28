Hakkari'de şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adı kütüphanede yaşatılacak - Haberler
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Hakkari'de şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adı kütüphanede yaşatılacak

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adı kütüphanede yaşatılacak

Hakkari'de şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adının verildiği kütüphane oluşturuldu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Hakkari'de şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adının verildiği kütüphane oluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Bağlar Mahallesi'ndeki Hacı Salih Şen İlkokulunun ikinci katında kurulan "Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Kütüphanesi"nde 100 temel eser, dünya ve Türk klasikleriyle çocuklar için okuma setleri yer alıyor.

Şehit Cevher'in fotoğraf ve öz geçmişinin de bulunduğu kütüphanede 4 bin kitabın yanı sıra bilgisayar, santranç takımları, oyun setleri, çeşitli sözlükler ve ansiklopediler de bulunuyor.

Öğrencilerin nezih ortamda kitap okuyup zaman geçirebileceği kütüphane yarın açılacak.

Öğrencilerden Berfin Şan, kütüphanenin çok güzel olduğunu, buranın şehit Cevher'in adıyla açılmasının gurur verici olduğunu belirtti.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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