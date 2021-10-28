Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi kurulu toplantısı yapıldı
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik salonunda düzenlenen toplantıya, Yüksekova Ticaret Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Dr. Murat Koca, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve İl Özel İdare mühendisleri katıldı.
Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi imar plan taslağı görüşüldü.
AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri
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