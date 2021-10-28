Hakkari'de öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi - Haberler
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Hakkari'de öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari'de öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

Hakkari'de öğrencilere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, deprem konusunda teorik ve pratik eğitim verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de öğrencilere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) deprem simülasyon tırında, deprem konusunda teorik ve pratik eğitim verildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Bahçesi'nde kurulan AFAD'ın deprem simülasyon tırını ziyaret etti.

Tırda verilen eğitimlerle ilgili AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz'den bilgi alan Akbıyık, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğrencilerle birlikte simülasyon tırında uygulanan 7.2 şiddetindeki depremi yaşadı.

Akbıyık, öğrencilere afet eğitim seti hediye etti.

Kentte 3 gündür kalacak simülasyon tırında vatandaşlara da deprem, sel, heyelan ve çığ gibi olası doğal afetlere karşı eğitimler verilecek.

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AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri
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