Hakkari'de "Mobil Trafik Eğitim Tırı" öğrencilere eğitim verdi - Haberler
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Hakkari'de "Mobil Trafik Eğitim Tırı" öğrencilere eğitim verdi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda Hakkarili çocuklara eğitim verildi.

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü"Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda Hakkarili çocuklara eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu bahçesinde faaliyetine başladı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik iki günlük program çerçevesinde öğrencilere tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Uygulamalı eğitimde, öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Programa katılan Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğrencilerle sohbet etti, kitap, kırmızı düdük ve trafik kartlarını dağıttı.

Eğitim tırının yarın da Yüksekova'da faaliyet yapacağı belirtildi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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