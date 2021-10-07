Hakkari'de mağaraya gizlenmiş silah ve el bombaları ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mağaraya gizlenmiş silah ve el bombaları bulundu.
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda, mağaraya gizlenmiş silah ve el bombaları bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen mağarada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 5 şarjör, 5 el bombası ve 4 pil ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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