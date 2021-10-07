Hakkari'de mağaraya gizlenmiş silah ve el bombaları ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de mağaraya gizlenmiş silah ve el bombaları ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de mağaraya gizlenmiş silah ve el bombaları ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mağaraya gizlenmiş silah ve el bombaları bulundu.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda, mağaraya gizlenmiş silah ve el bombaları bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen mağarada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 5 şarjör, 5 el bombası ve 4 pil ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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