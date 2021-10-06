Hakkari'de maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü - Haberler
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Hakkari'de maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü

Hakkari'de bir maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı olarak çıkarılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı olarak çıkarılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyünde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçükte mahsur kalan 3 işçi mesai arkadaşları ve köylülerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralı işçiler ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen işçilerden 2'si yaşamını yitirdi. Diğer işçinin tedavisi sürüyor.

Hakkari'de maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü

Hakkari'de maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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