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Hakkari'de Kızılay Haftası etkinliği

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari'de Kızılay Haftası etkinliği

Türk Kızılay Hakkari Şubesi üyeleri, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yaptı.

Türk Kızılay Hakkari Şubesi üyeleri, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yaptı.

Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt'un da aralarında bulunduğu şube üyeleri, Bulvar Caddesi'nde bir araya gelerek Avukat Muhsin Zeydanoğlu Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bozkurt, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Kızılay Haftası yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Bozkurt, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri
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