Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş mühimmat ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalık alana gizlenmiş mühimmat bulundu.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda kayalık alana gizlenmiş mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, kayalık alana gizlenmiş PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen 60 milimetrelik 12 havan mühimmatı, 40 milimetrelik 6 bomba atar mühimmatı, 60 milimetrelik 16 havan mühimmatı hassas tapası, 14,5 milimetrelik 28 doçka mühimmatı ve kullanılamaz durumda jeneratör ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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