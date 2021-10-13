Hakkari'de iş makinesinin çarptığı kişi öldü
AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Doğanlı köyünde çalışma yapan iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada 58 yaşındaki Sefer Alkan'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitiren 7 çocuk babası Alkan'ın cenazesi, incelemenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Ulaş Güven - Son Dakika Haberleri