Hakkari'de, HDP binası önündeki eylemde 19'uncu hafta

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 19'uncu haftada 10 ailenin katılımıyla devam etti.

Çocukları PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan aileler, 19'uncu haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler ile yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganı attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak, eylemi engellemeye çalıştı.