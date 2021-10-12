Hakkari'de güvenlik korucularına yönelik 'Hizmet İçi Eğitim Programı' düzenlendi - Haberler
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Hakkari'de güvenlik korucularına yönelik "Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de güvenlik korucularına yönelik

Hakkari'de, İller İdaresi Genel Müdürlüğünce güvenlik korucularına yönelik "Hizmet İçi Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, İller İdaresi Genel Müdürlüğünce güvenlik korucularına yönelik "Hizmet İçi Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, güvenlik korucularının asayişin, huzurun, güvenliğin sağlanmasında önemli görev üstlendiğini ve terörle mücadelede jandarma ve emniyetin en büyük yardımcıları olduğunu söyledi.

Kentte de güvenlik korucularının birçok kahramanlık örneği sergilediğini belirten Akbıyık, "Hakkari, Türkiye'de en çok şehit veren illerimizden birisi. Bunların da büyük bir bölümü güvenlik korucusu. Hakkari'de 2 bin 550 civarı da asker, polis, jandarmamız şehit olmuştur. Yani bu toprağın her karışı sizlerin, milletimizin kanlarıyla sulanmıştır. Onun için buralar vatandır, kutsaldır. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum." diye konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Artık Hakkari'de terör bitme noktasında. Neredeyse tekli rakamlara indi. Eskiden 5'er, 10'ar, 50'şerli gruplarla saldırıyorlardı şu anda iki kişi dahi çıkamıyorlar. Çıktıklarında da sizler, kahraman güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor. Hakkarililerin en az Adanalılar kadar, Konyalılar kadar ya da İstanbullular kadar huzura, mutluluğa, eğlenceye, sanata, spora hakkı var. Son yıllarda da bu anlamda büyük gelişmeler var. Hakkari adeta bir eğitim, sağlık, yatırım seferberliği yaşıyor ve tarihinin en iyi yatırım ve hizmetlerini alıyor."

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman da katılımcılara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını iletti.

Güvenlik koruculuğu sisteminin kuruluşuna değinen Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Korucular Daire Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ve himayelerinde, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla kurulduğumuz 2016 yılından bugüne kadar korucularımızın temel meseleleriyle yakından ilgilenmeye gayret göstermekteyiz. Bugün itibarıyla ülkemizde yaklaşık 80 bin güvenlik korucularımız ve gönüllü güvenlik korucularımız hizmet vermektedir."

Konuşmaların ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, katılımcılara vatan ve millet sevgisi, hoşgörü, merhamet, aile içi iletişim ve halkla ilişkiler konularıyla ilgili sunum yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir ve güvenlik korucuları katıldı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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