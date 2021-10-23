Hakkari'de gümrük kaçağı 12 bin 180 paket sigara ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de gümrük kaçağı 12 bin 180 paket sigara ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de gümrük kaçağı 12 bin 180 paket sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir ev ve eklentilerinde gümrük kaçağı 12 bin 180 paket sigara bulundu.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir ev ve eklentilerinde gümrük kaçağı 12 bin 180 paket sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde dün bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 12 bin 180 paket sigara ele geçirildi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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