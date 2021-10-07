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Hakkari'de Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta anne sütünün önemi anlatıldı

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta anne sütünün önemi anlatıldı

Hakkari Devlet Hastanesinde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla kurulan stantta ziyaretçiler, anne sütü hakkında bilgilendirildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Devlet Hastanesinde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla kurulan stantta ziyaretçiler, anne sütü hakkında bilgilendirildi.

Hastanenin girişindeki stantta vatandaşlara broşürler dağıtıldı, doktor ve hemşireler annelere, anne sütünün önemi, özellikleri, faydaları ve emzirme süresi konularında bilgi verdi.

Başhekim Uğurcan Kara, gazetecilere, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bebeklerin doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelerini ve uygun besinlere 6. aydan başlanarak emzirmenin en az iki yaşına kadar sürdürülmesini önerdiğini belirtti.

Salgınlardan korunmada da anne sütü ile beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Anne sütünün eşsiz besinsel özelliklerinin yanı sıra bağışıklık sağlayıcı, güçlendirici ve enfeksiyonlara karşı koruyucu özellikleri de bulunuyor. Salgınlar sırasında genel olarak anne sütü ile beslenme kesilmemeli ya da ara verilmemelidir. Salgın sırasında annenin Kovid-19 pozitifliği gibi çeşitli nedenlerle emzirmeyi kesmesi, çocuğun bağışıklık sağlayıcı bileşenlerden yaralanmasını engelleyerek çocuğu daha fazla riske sokabilmektedir. Hastanede tedavi gören Kovid-19'u pozitif olan annenin bebeğinin anne sütü ile beslenmesi sağlanmalıdır. Hastanede yatan annelerin bebeklerini yanlarında emzirmesi anne ve takip eden sağlık ekibinin değerlendirmesine göre uygulanmalıdır."

Kovid-19 aşısının hamile kadınlar ve emziren anneler için güvenli olduğunu ifade eden Kara, biontech aşısının hamile kadılar ve emziren annelerde, hamile olmayan veya emzirmeyen kişilerde olduğu gibi aynı korucu etkiye sahip olduğunu aktardı.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Yasemin Tulun da 5,5 aylık bebeği olduğunu, yakın zamanda 3. doz aşısını yaptırdığını ve herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını belirterek, tüm annelere aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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