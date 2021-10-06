Son dakika: Hakkari'de silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
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Son dakika: Hakkari'de silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Son dakika: Hakkari'de silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Hakkari kırsalında dün Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, Zagros keskin nişancı tüfeği, mayın, iki anti tank mayını, elektrikli fünye, 7 keskin nişancı tüfek fişeği, 5,56 çapında 75 fişek, 10 kilogram A-4 olduğu değerlendirilen patlayıcı, M-16 tüfek susturucusu, drone, 15 drone anteni, 12 batarya, sabit telsiz, 6 drone kılıfı, 3 güç kablosu, adaptör, uzaktan kumanda, 4 tüfek temizleme kiti ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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