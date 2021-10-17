Hakkari'de bitkin halde bulunan dağ keçisi tedavi için Van'a gönderildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de köylülerin bitkin halde bulduğu dağ keçisi, tedavisi için Van'a gönderildi.

Merkeze bağlı Aşağı Derecik köyü sakinleri, yaralı buldukları dağ keçisinin durumunu Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Köye giden ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları keçiyi, tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.

Veteriner Hekim Mehmet Yıldız, köy muhtarını ihbarı üzerine köye gittiklerini söyledi.

Dağ keçisinin bitkin düştüğünü belirten Yıldız, "Biz de Doğa koruma ve Milli Parklar personeli olarak hayvanı aldık. Burada ilk müdahalesini yaptıktan sonra tetkik ve tahliller için Van'a gönderdik." dedi.