Hakkari'de bir araçta 19 bin 800 fişek ele geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir araçta farklı çaplarda 19 bin 800 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Dağlıca Yol Kontrol Noktası güzergahındaki Kamışlı ve Adaklı köylerinin kesiştiği yolda dün şüphe üzerine durdurulan araçtaki aramada 9x19 milimetre çapında 9 bin 800 sterlink ve 7,65x17 milimetre çapında MKE marka 10 bin fişek ele geçirildi.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.