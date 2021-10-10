Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Haberler
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Hakkari'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de bazı alanlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terörle mücadele kapsamında bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terörle mücadele kapsamında bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyonun devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere ilçedeki Babuş Tepe'de konuşlu birliklerin sorumluluk sahasındaki alanların geçici "özel güvenlik bölgesi" ilan edilmesinin gerektiği kaydedildi.

Bu tedbirler doğrultusunda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince koordinat listesindeki alanların 9 Ekim'den 23 Ekim'e kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, detaylı bilgiye Valilik sitesinden ulaşılabileceği ifade edildi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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